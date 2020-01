Napoli, Paolo Del Genio è sicuro: “Il ciclo è finito”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha parlato del prossimo match in Coppa Italia col Perugia durante ‘Radio Goal’. “Mi aspetto Demme titolare contro il Perugia, anche perché deve capire diverse cose dei nuovi meccanismi, deve conoscere i compagni, quindi questa è l’occasione giusta. Gattuso non riuscirà a riproporre il Napoli visto con Sarri, dato che i calciatori non sono nel momento migliore della propria carriera. Sarri è stato bravo, ma anche fortunato perché ha trovato giocatori che hanno fatto le migliori stagione della carriera. Ora devono arrivare i goal, il Napoli fa una fatica bestiale a segnare. I calciatori devono avere uno scatto d’orgoglio. Questi mesi saranno importanti per farci capire se la società ha capito che questo ciclo è finito”.

Il Napoli non può assolutamente permettersi di snobbare la coppa. Dando per scontata l’eliminazione dalla Champions League col Barcellona, non rimangono altri obiettivi stagionali.