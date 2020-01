Calciomercato Napoli, secondo Luca Marchetti si può rinnovare anche a Faouzi Ghoulam

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime situazioni in casa Napoli. “La questione Mertens e Callejon è chiara. I giocatori non hanno ritenute adeguate le cifre proposte dal Napoli, mentre il club ritiene di aver anche sforato quelli che sono i parametri per i calciatori che hanno più di 30 anni. La posizione dei calciatori ha irrigidito De Laurentiis e questo ha complicato le cose. Rinnovi di Hysaj e Ghoulam? Da quello che ci risulta ci sono stati dei contatti”.

La notizia è che il terzino algerino potrebbe anche prolungare il proprio rapporto con la società. Finora il giocatore sembrava essere stato cercato da qualche club all’estero, ma nel concreto non se ne è fatto più nulla. Dries Mertens e José Callejon, invece, rimangono in fase di stallo. Dei loro rinnovi si dovrebbe parlare a fine gennaio, ma che rimangano entrambi è molto difficile.