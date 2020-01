Calciomercato Napoli, Matteo Politano ora è più vicino alla Roma

Matteo Politano continua ad essere al centro del mercato. Dopo aver attirato l’attenzione del Napoli nell’ambito di un eventuale scambio con Fernando Llorente, il calciatore ha ottenuto l’interesse del Milan e della Fiorentina. Dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, però, si è inserita anche la Roma. L’ex giocatore del Sassuolo, che è calcisticamente cresciuto proprio nella capitale senza però mai esordire in prima squadra, era stato individuato come possibile rinforzo già in caso di cessione di Cengiz Under.

La Roma ha bisogno di rinforzare il reparto avanzato e l’Inter non sembra fare problemi per la cessione. Gli spazi per Politano si sono chiaramente ridotti con l’arrivo in panchina di Antonio Conte e vuole monetizzare la cessione del giocatore valutato non meno di 25 milioni di Euro. I giallorossi, per il momento, si sono limitati a sondare il terreno con l’attaccante, ottenendo dal suo entourage una risposta positiva. Il Napoli rischia di rimanere fuori dai giochi e di dover rinunciare a un elemento osservato a lungo.