Napoli, Carlo Alvino difende Hirving Lozano: “Chi lo definisce un bidone o non capisce di calcio o è di parte”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha parlato del momento di Hirving Lozano durante la trasmissione ‘Radio Goal’. “Chi definisce Lozano un bidone o non capisce di calcio o è di parte. Lozano deve avere una chance, in un momento di serenità maggiore. Contro il Perugia potrebbe essere l’occasione giusta. In 3-4 minuti è impossibile cambiare il volto della partita. Hirving sta vivendo delle grosse difficoltà di ambientamento perché si è trovato nella stagione più complicata del Napoli”.

Per molti il messicano sta rappresentando un oggetto misterioso nella rosa del Napoli. Spesso schierato fuori ruolo da Carlo Ancelotti, nemmeno con Gennaro Gattuso sembra aver trovato l’idillio con gli azzurri. L’investimento fatto su di lui è stato pesante, tanto da risultare l’acquisto più costoso della storia del Napoli. In teoria, sarebbe dovuto essere titolare fisso, ma finora il campo ha detto tutt’altro. Il mistero andrà risolto al più presto.