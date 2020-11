Napoli, Paolo Del Genio è dubbioso: “Non si è capito ancora con quali interpreti Gennaro Gattuso vuole fare certe cose”

Paolo Del Genio ha commentato le difficoltà del Napoli contro il Milan negli studi di Tele A, criticando alcune scelte di Gennaro Gattuso. “I problemi sono tecnico-tattici, il resto subentra dopo, non può esserci una problematica nel trovare il veleno o la concentrazione in sfide del genere da parte di giocatori di Serie A altrimenti possiamo già andarcene a casa. Il punto è che non si è capito ancora con quali interpreti Gattuso vuole fare certe cose, il 4-3-3 non produceva più e ci addormentavamo, sono d’accordo col 4-2-3-1 diretto e la profondità ma se non c’è Osimhen?”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se vuoi uscire dal basso e già non hai Ospina allora ti serve Maksimovic, da laterale destro poteva avere piede e facevi riposare anche Di Lorenzo. Quando non ti riescono le giocate e sei in difficoltà poi subentrano atteggiamenti, psicologia, veleno e quant’altro, deve essere chiaro che tutto viene dopo l’aspetto tattico e tecnico, mica perché arrivano lì deconcentrati fumandosi il sigaro”.