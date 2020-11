Il dilemma sul goal di testa di Zlatan Ibrahimovic: colpa di Alex Meret o di Kalidou Koulibaly?

Alex Meret continua a far discutere. Pietro Carmignani, ex portiere del Napoli, ha parlato del giovane estremo difensore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul primo goal subito contro il Milan. “Gli mancava mezzo metro per arrivare alla palla, un colpo di testa dal limite dell’area. Lui prima fa tre passi in avanti e poi logicamente vede che non può uscire e fa due passi indietro, in quel momento Ibra colpisce la palla. Gli mancava mezzo metro, non è che è arrivato vicino alla palla”.

Anche Ciccio Colonnese, ex difensore azzurro, ha detto la sua all’emittente ufficiale del club. “Il Napoli ha avuto una brutta battuta d’arresto, nessuno pensava potesse perdere contro il Milan cosi, si pensava che si giocasse la partita andando sotto come è successo ieri. Meret? Secondo me lì ha sbagliato Koulibaly, bravo Ibra ad anticiparlo ma Koulibaly era messo male col corpo, si è fatto sfilare davanti l’avversario, uno bravo come lui si è fatto anticipare in maniera troppo netta”.