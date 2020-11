Walter Novellino difende Gennaro Gattuso: “Non mi piace questo accanimento, è normale avere un confronto”

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli, Torino e Livorno, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte. “Il confronto tra l’allenatore e i giocatori è costruttivo. Un allenatore ha il dovere di fare un punto della situazione e nessuno deve prendersela. Io ho sempre avuto un tipo di rapporto vero con il mio spogliatoio: magari qualcuno non era d’accordo, ma andavo avanti per la mia strada. La sconfitta del Napoli è stata brutta ma fino all’altro giorno ha sempre giocato bene”.

“Personalmente non mi piace questo accanimento contro Gattuso, ripeto è normale avere un confronto. Il Napoli ha pagato anche giocatori che hanno fatto fatica dopo la nazionale, tipo Di Lorenzo. Sicuramente questa è una difficoltà, simile a tutti gli allenatori delle squadre top. Non dobbiamo creare un caso. I giocatori devono pensare a giocare”, ha aggiunto Walter Novellino, che crede molto in Gennaro Gattuso.