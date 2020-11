Ciccio Graziani crede nel Napoli: “La classifica non è così negativa come si dice”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale iridata dell’82 ed ex allenatore, ha commentato i temi principali della Serie A nel corso del suo ultimo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Il Napoli ha un punto di penalizzazione e gli hanno dato una sconfitta a tavolino. Se ci pensiamo, ci accorgiamo che la classifica non è così negativa come si dice. Io a un certo punto, vedendo la difesa del Milan, serviva qualcuno che potesse dare punti di riferimento in attacco al Napoli. Quand’è entrato Petagna qualcosa è cambiato. Il Napoli è stato penalizzato, la prima ammonizione a Bakayoko grida vendetta. Nell’arco della totalità della partita il Napoli non ha fatto male ed è riuscito anche a mettere alle corde il Milan”.

Ciccio Graziani ha grande stima in Gennaro Gattuso ed è convinto che il Napoli possa lottare persino per lo scudetto. Più volte ha sottolineato in queste settimane l’ingiustizia nel non poter giocare un match importante come quello contro la Juventus.