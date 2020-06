Napoli, Paolo Cannavaro sottolinea: “La Coppa Italia ha preso valore”

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato nelle ultime ore nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “La Coppa Italia? Ha preso valore, le società hanno iniziato a capire che i trofei non vanno mai snobbati. Oggi da subito si respira voglia di vittoria. Il Napoli può vincerla? Può fare tutto, se vuole. Quando ha voglia, fa cose incredibili: vittorie consecutive non-stop e contro avversari sulla carta più forti”.

“Marek Hamsik? Vi posso raccontare che nel nostro staff abbiamo uno chef napoletano che nasce pizzaiolo e una delle sue pizze l’ho data anche a Marek. Un messaggio per Lorenzo Insigne, napoletano e capitano come me? Messaggi per lui non ce ne sono: ama Napoli e la maglia e, quando sei così, come me, dai sempre tutto e tiri fuori qualcosa di più nelle difficoltà. Questa è la storia di chi è napoletano nel Napoli, sarà sempre così. Se Dries Mertens può battere altri record di goal? Il mio cuore dice che sarebbe bello se il record di goal lo tenessero in due, ma i record sono fatti per essere battuti. Mertens è forte ed ama Napoli, dà tutto, suda per la maglia azzurra: cosa vuoi di più per rinnovargli il contratto?!”.