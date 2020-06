Napoli, l’ex agente di Lorenzo Insigne racconta: “Poteva andare al Crotone o al Ravenna”

in

Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso di Radio Goal. L’agente ha raccontato anche qualche aneddoto relativo all’attuale capitano del Napoli. “Come è arrivato Insigne al Pescara? Lo volle Zeman. Il tecnico non è solito chiedere i giocatori alla società e il presidente Daniele Sebastiani lo può confermare, ma quella volta si impose. Lo aveva avuto a Foggia l’anno prima e lo chiese alla società abruzzese per riaverlo”.