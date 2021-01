Napoli, Paolo Bargiggia rivela: “Arkadiusz Milik non è visto bene dai compagni di squadra”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del Napoli ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio 1 Station. “Per Malcuit è più probabile il Parma che la Fiorentina, perché i viola puntano su Conti del Milan. Il francese andrebbe a Parma in prestito con diritto di riscatto. Per Ghoulam, ad oggi, ipotizzare un’uscita è prematuro, anche perché viene considerato un ragazzo che fa gruppo, cosa che non si può dire di Milik, il quale non è visto bene dai compagni di squadra. Io ho la sensazione che il polacco sia anche gestito male dagli agenti. A 10 milioni di Euro più bonus si potrebbe chiudere. La prossima settimana potrebbe esserci un dentro o fuori e stanno ancora valutando la formula. Non mi risulta che il Napoli abbia chiesto il 25% sulla potenziale rivendita dell’attaccante”.

“Sarri? Non ho grossi riscontri di mercato attorno a lui. È un grande allenatore, ma si è bruciato a livello caratteriale. Infatti, aveva un rapporto pessimo con i senatori prima del Chelsea e poi della Juventus. (…) C’è da capire come sta procedendo l’operazione Zaccagni. C’è una bassa possibilità che se il Napoli vendesse Malcuit prenderebbe Emerson Palmieri. I partenopei sono convinti che col ritorno di Osimhen e Mertens, torneranno ad essere competitivi, pertanto non pensano di fare molto sul mercato in entrata. Ne parlavo con Giuntoli e mi ha detto che gli manca il Lukaku della situazione, quel giocatore che si alza dalla panchina e ti fa vincere la partita. Mi ha detto ‘noi non ce l’abbiamo’. (…) Petagna? È un lusso come terzo attaccante, ma è solo un buon giocatore, non è un Lukaku”.