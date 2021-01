Napoli, parla Alex Meret: “La Supercoppa sarà un’altra grandissima sfida contro una squadra che sta passando un momento positivo”

Alex Meret ha parlato in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Spero in un 2021 più positivo, sia per la squadra che per la gente. Per quanto riguarda me, vorrei trovare un po’ più di continuità, non guasterebbe, ma sono contento del percorso che sto facendo e che stiamo facendo. Abbiamo perso questi calciatori molto importanti per noi, ma c’è molta fiducia in tutti noi, chi va in campo sa al 100% cosa fare. Sono tutti calciatori importanti, speriamo di recuperarli al più presto. Non ci sono mai gare facili, non bisogna prendere nulla sotto gamba. Anche contro l’Empoli dovevamo concretizzare di più le tante occasioni create e dovevamo essere più concentrati nelle due-tre occasioni subite in fase difensiva. Bajrami ha trovato due bellissimi gol, ma siamo stati bravi a rimanere sul pazzo e tornare in vantaggio. Non era scontato il passaggio del turno”.

“(…) E’ un momento complicato e dobbiamo adattarci alla situazione che stiamo vivendo. Non c’è tanto tempo per recuperare e preparare la partita successiva, ma sapevamo che sarebbe stato così, quindi facciamo tutto il possibile per farci trovare sempre pronti. 12:30? L’orario cambia poco per noi. Non ci giochiamo spesso, ma siamo pronti e preparati per affrontare la Fiorentina al meglio. Proveremo a fare il nostro gioco. La Fiorentina ha giocatori di grande qualità sia a centrocampo che in avanti, quindi in fase difensiva dovremo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva invece dovremo essere più cattivi e concreti sotto porta. La Supercoppa sarà un’altra grandissima sfida contro una squadra che sta passando un momento positivo. Sarà difficile, ma faremo di tutto per provare a portare un altro trofeo a casa da regalare ai tifosi”.