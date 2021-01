GAZZETTA – “Lazio: derby boom!”

“Loro a San Siro”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a due interviste esclusive fatte dal quotidiano in occasione del prossimo big match tra Inter e Juventus. A parlare sono Ronaldo “il Fenomeno” e Michel Platini che da ex hanno espresso il proprio parere sulla gara. Per il brasiliano Romelu Lukaku sposta gli equilibri mentre per l’ex juventino CR7 è un gigante.

In taglio alto sulla prima pagina il titolo si riferisce a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese lunedì col Cagliari ci sarà e raggiungerà il primato di presenze con un club italiano. “Lazio: derby boom!”. Spazio in taglio basso alla vittoria biancoceleste nel derby di ieri, nell’anticipo della diciottesima giornata. Ciro Immobile e doppio Luis Alberto, all’Olimpico domina la squadra di Simone Inzaghi. Per Paulo Fonseca continua la striscia negativa di zero vittorie con le big. La Roma fa un passo indietro.