Napoli, niente giorno di riposo: il report dell’allenamento dopo il Cagliari

Dopo il successo col Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno, dato che Gennaro Gattuso non ha voluto concedere un giorno di riposo ai giocatori. Gli azzurri devono preparare il match contro il Brescia in programma venerdì alle ore 20.45. Come riportato dal sito ufficiale del club, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, dopo la prima fase di attivazione, in una seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kalidou Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Arkadiusz Milik, invece, ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Kevin Malcuit ha lavorato in campo. Lavoro personalizzato in campo per Hirving Lozano. Fernando Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Non è ancora chiaro chi sarà disponibile.