Napoli, le condizioni di Elseid Hysaj: “Distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”

Il Napoli sembra nuovamente in risalita e punta soprattutto alla Coppa Italia. Non si può perdere altro terreno e bisogna fare affidamento ai migliori uomini della rosa. Kalidou Koulibaly non è ancora al meglio, mentre Dries Mertens è appena rientrato e ha già segnato due bei goal contro Sampdoria e Cagliari. Una nota stonata è rappresentata in questo momento da Elseid Hysaj, che ha accusato qualche problema dopo la trasferta sarda. Distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per il terzino.

Arriva l’ufficialità da parte della SSC Napoli sulle condizioni del giocatore albanese, uscito anzitempo dalla sfida di Cagliari per un fastidio al ginocchio. Oggi sono stati effettuati gli esami strumentali del caso e la società ha prontamente diffuso sul proprio sito ufficiale un breve report sulle condizioni del calciatore: “I controlli effettuati da Hysaj hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”.