Napoli, niente 3-0 a tavolino con la Juventus: si potrebbe rigiocare a gennaio con un punto di penalizzazione

In attesa che il Giudice Sportivo di Serie A acquisisca tutta la nuova documentazione relativa al caso di Juventus-Napoli, prende corpo l’ipotesi di una soluzione “politica” ad un caso che rischia di mettere in crisi il sistema calcio dopo appena tre giornate di campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, è sul tavolo la possibilità di assegnare al Napoli un punto di penalizzazione per il mancato rispetto del protocollo, considerando che non sarebbe stata formata la cosiddetta “bolla” a seguito della positività di Piotr Zielinski al Coronavirus. Nessun 3-0 a tavolino, però, con il match dell’Allianz Stadium da rigiocare nella prima data utile, ovvero il 13 gennaio 2021. La decisione definitiva è attesa per la prossima settimana.

Il futuro del campionato, comunque, rimane incerto. Mentre si riparla di playoff come piano di riserva nel caso di troppi rinvii, la UEFA inizia a interessarsi della situazione specifica di Juventus-Napoli. Nessuna intromissione, ma filtra una certa preoccupazione sull’accaduto.