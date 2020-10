Napoli, ispettori federali a Castelvolturno: bisogna verificare se sia stata rispettata la “bolla”

Secondo quanto riferito dal giornalista Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nelle ultime ore sono arrivati gli ispettori della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel centro tecnico di Castel Volturno. C’è da verificare la “bolla” della squadra partenopea allenata da Gennaro Gattuso. Gli ispettori della Federazione sono arrivati nel training center partenopeo soprattutto per accertare il rispetto di tutti i protocolli anti Covid-19 del club partenopeo.

Il caso di Juventus-Napoli ha lasciato molti strascichi. La partita non è stata giocata, ma se ne sta giocando un’altra ancora più importante fuori dal rettangolo verde. Il Giudice Sportivo non ha ancora deciso sull’assegnazione della vittoria a tavolino alla Juventus. Il tutto, in attesa di altre verifiche sui documenti che il Napoli ha provveduto ad inviare immediatamente alla Giustizia sportiva italiana. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, ma l’esito non è affatto scontato.