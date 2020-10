Napoli, Arkadiusz Milik fuori dalle liste di Serie A ed Europa League

Attraverso il sito della Lega Serie A si apprende che la lista federale comunicata dal Napoli dopo la chiusura del mercato contiene delle sorprese. Il club azzurro potrà contare su 25 elementi, nonostante solo due prodotti del settore giovanili sui quattro posti disponibili, grazie ad Eljif Elmas e Victor Osimhen che sono Under 22. Alla fine è stato possibile inserire Kevin Malcuit e Fernando Llorente. Nella lista UEFA, non ancora comunicata, dovrebbero restare fuori invece anche loro due, dato che i giocatori vanno inseriti tutti nella lista principale.

Fuori Arkadiusz Milik. Che il polacco ed il Napoli fossero due separati in casa era evidente. Quella del club azzurro, però, sembra voler essere una posizione forte nei confronti del giocatore che ha rifiutato qualsiasi offerta arrivata all’orecchio del Napoli. Ora, per l’ex Ajax si prospettano mesi difficili, sicuramente senza campo. Il club vuole liberarsi di lui a gennaio. La sua permanenza in azzurro non ha senso a questo punto.