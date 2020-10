GAZZETTA – Musi lunghi a Napoli per il Covid, intanto Gennaro Gattuso prepara l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport titola oggi in prima pagina “Il maestro Pirlo dà l’attacco. La Juve a 5 punte: è musica per il tecnico. L’ultimo arrivato Chiesa con Kulusevski, Ronaldo, Dybala e Cuadrado: si può“. In basso spazio alla situazione del Covid in casa azzurra a Castel Volturno: “Napoli in bolla: tamponi negativi“.

L’edizione di oggi della rosea prova a descrivere quelli che sono gli umori dei partenopei, con i giocatori in isolamento. “Quei musi lunghi. Sono quelli dei giocatori che non hanno potuto rispondere alle chiamate in nazionale e ora restano lontani delle famiglie in una struttura alberghiera chiusa da marzo e aperta solo per la squadra. Stanze singole, pochi ambienti comuni e pasti allestiti dal cuoco in loco. Rino Gattuso prova a tenere alto il morale della truppa. Una settimana passa in fretta e poi c’è da preparare la sfida all’Atalanta: si giocherà sabato 17 e quel giorno si aspetta il miglior Napoli”.