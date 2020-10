CDS – “Playoff, il piano”: la Serie A pensa a una soluzione per il rinvio delle partite

“Playoff, il piano“. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport di oggi. Questa è la soluzione alternativa alla quale lavorano Lega e in caso di altri stop del campionato. “Torneo in 3 fasi di 340 gare: chiusura con Final Eight stile Champions“. Il rischio che vengano rinviate altre partite è elevato, d’altronde. Di lato spazio al caso Juve-Napoli: “Il giudice prende tempo: servono altre indagini“.

Tiemoue Bakayoko, intanto, ha voglia di prendersi il Napoli. Il francese arrivato in prestito dal Chelsea è già all’interno della bolla di Castel Volturno e secondo il quotidiano destinato a giocare un ruolo fondamentale nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso. Non disputa una gara ufficiale dal 7 marzo scorso, Nizza-Monaco, ma questa pausa per le Nazionali servirà a lui e alla squadra per conoscersi meglio. Per questa stagione ha scelto la maglia numero 5, quella che fu di Allan. Avrebbe voluto la 14, ma ovviamente quel numero è rimasto sulle spalle di Dries Mertens.