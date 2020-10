beIN Sports, Tancredi Palmeri elogia il mercato del Napoli: “Adesso ha dei titolari-bis”

in

Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports ha assegnato su TMW i voti al calciomercato delle squadre di Serie A, parlando a lungo anche del Napoli. “Con Hakimi e Vidal l’Inter ha piazzato due dei colpi più importanti in assoluto. Con Nainggolan, Perisic e Kolarov ha allungato alla grande la panchina e con Darmian ha preso un quasi titolare. Dal punto di vista numerico però perdendo Godin, Candreva e Biraghi si era resa necessaria certi acquisti o permanenze. Alla fine ottiene un rosa che ha quasi tutto e se la gioca con la Juve alla pari per essere più la completa, sperando di aver fatto bene i propri calcoli in difesa. Il Napoli invece ha speso tanto e con senno, ha anche perso però due pedine con un peso specifico d’esperienza notevole”.

“Ovvio che parecchio dipenda dalla stagione di Osimhen, e le premesse sono ottime. Ma con Rrahmani, Petagna e Bakayoko ha introdotto un cambio all’altezza in ogni reparto, anzi dei titolari-bis. Le partenze di Callejon e Allan si faranno sentire nei momenti in cui serve sangue freddo, ma anche qui è un mercato a lungo termine”. 6,5 il voto conferito agli azzurri.