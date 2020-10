Edinson Cavani colpito dal Coronavirus: “Ho pensato di smettere di giocare”

A lungo i tifosi del Napoli hanno sognato un suo ritorno, ma ignoravano che forse Edinson Cavani avrebbe addirittura smesso di giocare. L’ex attaccante del Paris Saint-Germain, passato al Manchester United nella finestra estiva di calciomercato dopo essere rimasto svincolato, ha rilasciato alcune dichiarazioni curiose a “2 de Punta”, raccontando della sua positività al Coronavirus. “Dopo il nostro arrivo dalle vacanze in Spagna abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra… ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse”.

Il “Matador” dovrebbe indossare la maglia numero 7, appartenuta in passato a Cristiano Ronaldo. L’uruguayano non aveva mai giocato in Premier League e il suo approdo in Inghilterra si è rivelato essere una delle sorprese di questo mercato, dopo il lungo accostamento all’Atletico Madrid.