Napoli, nervi tesi tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli: la Juventus aveva rifiutato di spostare la partita di 24 ore

Tra Juventus e Napoli si prevede un’aspra battaglia legale e la tensione è destinata a crescere anche fra i club. Difficile che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli possa ricomporsi in tempi brevi, anche perché nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio della gara poi mai giocata tra i due presidenti c’era stato uno scambio di sms infuocato. Il Giudice Sportivo dovrebbe pronunciarsi mercoledì sul da farsi. Il pericolo di una sconfitta per 3-0 a tavolino è ancora vivo.

Come raccontato dal numero uno bianconero domenica scorsa, il presidente azzurro aveva chiesto il rinvio del match, scrivendo in privato al suo omologo juventino. “Non se ne parla proprio”. Andrea Agnelli, però, non voleva spostare la partita nemmeno di 24 ore. Soltanto dopo è intervenuta l’ASL a impedire la partenza del Napoli per Torino, dando di fatto ragione alla linea di Aurelio De Laurentiis. A riportarlo è La Repubblica.