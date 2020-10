GAZZETTA – Napoli, Victor Osimhen si sta integrando nello spogliatoio

Stasera tocca in campo all’Italia scendere in campo a Danzica contro la Polonia nel match di Nations League. “Esame Lewandowski“, titola La Gazzetta dello Sport che mette in evidenza il duello tra l’attaccante del Bayern Monaco e il muro difensivo italiano. Gli azzurri non perdono da due anni, altro particolare rimarcato dalla rosea. Al momento la compagine allenata da Roberto Mancini è prima nel raggruppamento e nei prossimi giorni incontrerà anche la temibile Olanda, già battuta in trasferta.

Simpatico retroscena dall’interno dello spogliatoio del Napoli, raccontato oggi dal quotidiano nella descrizione dell’impatto di Victor Osimhen su compagni di squadra e membri dello staff. “Sull’italiano sta facendo notevoli miglioramenti. Capisce molte cose e soprattutto ha già imparato a ripetere le parolacce in napoletano insegnategli dal magazziniere storico Tommaso Starace, ma pure da Mertens e Insigne”. L’apporto dell’attaccante si rivelerà presto fondamentale: finora non ha ancora segnato, ma ha già palesato grandi qualità.