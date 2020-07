Napoli, Maurizio Pistocchi condanna Arkadiusz Milik: “È stato sfigato”

Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Arkadiusz Milik è stato sfigato, prende tanti pali e traverse, potrebbe rendere anche di più. Mertens è il più adatto di tutti per fare il 4-3-3, Milik è la prima alternativa e Petagna la seconda”. Difficile rivedere il polacco titolare contro l’Udinese, dunque.

Maurizio Pistocchi ha poi aggiunto: “Forse in quel ruolo lì al Napoli servirebbe un fuoriclasse, qualcuno di alto livello come Aguero o Lewandowski: calciatori di questa categoria, infinitamente superiori. Vale anche per Harry Kane, un profilo internazionale. Yuri Alberto, per fisicità e prospettive, potrebbe essere il profilo giusto su cui puntare: l’ho visto giocare in Brasile e devo dire che è davvero molto bravo. Andrà in scadenza, sarebbe sicuramente un buon acquisto”.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.