Ciccio Graziani consiglia: “Per il gioco del Napoli preferirei Andrea Belotti, ma il Torino non se ne priva senza cifre indecenti”

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Milik lascerà il Napoli? Un altro anno di alti e bassi non vuole farlo, ha visto che hanno rinnovato a Mertens e vuole andare altrove, all’estero o all’Italia, per giocare. Per questo il Napoli è andato su Petagna. Milik è in uscita, anche se mi sembra esagerato l’interessamento della Juve”. Dopo la brutta prova di Bologna, difficilmente il polacco sarà confermato contro l’Udinese, domenica.

L’ex attaccante ha poi aggiunto su Arkadiusz Milik: “Gli estimatori non gli mancano e se andiamo a vedere il rapporto tra partite giocate e gol fatti ha ragione lui e non ce l’ha chi lo ha fatto giocare poco. Petagna mi piace? Non può fare il titolare, se parti con lui per ottenere grandi obiettivi fai fatica. Francamente non lo vedo un top player da squadra che punti a qualcosa di importante. Belotti? Fossi il Napoli, prenderei lui: ma il Torino non se ne priva senza cifre indecenti. Lo preferisco ad Immobile, ma anche Ciro, nonostante le chiacchiere recenti, difficilmente andrà via. Certo, se il Napoli lo prende deve farlo giocare, non viene a fare l’alternativa a qualcuno. Giocatori strepitosi, entrambi fortissimi, ma per il gioco del Napoli preferirei il bomber del Torino”.