Mario Sconcerti si interroga su Faouzi Ghoulam: “La sensazione è che non sussista più un rapporto con il Napoli”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, parlato del Napoli a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Che cosa farà il Napoli sul fronte terzino sinistro? Resta da capire prima che cosa succederà con Faouzi Ghoulam, il cui destino non è chiaro”. Sarebbe curioso se l’algerino partisse titolare nella prossima sfida con l’Udinese, al San Paolo, in programma domenica.

Mario Sconcerti ha poi aggiunto: “La sensazione è che non sussista più un rapporto tra Ghoulam e Napoli. Non so il motivo, ma è ovvio. O non ci si fida più delle condizioni fisiche del giocatore, o si sta cercando di arrivare ad una rescissione del contratto. Un contratto molto pesante e fortemente voluto dalla dirigenza del Napoli stessa. E’ evidente che il giocatore è ai margini. Da capire le condizioni, altrimenti lo metti male sul mercato”, ha concluso il giornalista.

