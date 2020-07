Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio possono arrivare Rodrigo De Paul e Ciro Immobile

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato in queste ore alcuni retroscena di mercato. “Ho saputo che ieri De Laurentiis ha sentito il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia, posso dire tranquillamente che il club azzurro insegue Rodrigo De Paul, calciatore straordinario, jolly polivalente argentino della compagine friulana. Il vice presidente ai nostri microfoni ha aperto a questa ipotesi. Io posso dire tranquillamente che il Napoli sta trattando il trequartista argentino friulano, al momento c’è distanza tra domanda e offerta, che può essere colmata senz’altro. Il patron azzurro deve soltanto aumentare la cifra per prendere il calciatore dall’Udinese. Ne sono certo, il Napoli prende Rodrigo De Paul”.

Aggiornamenti anche su Victor Osimhen. “La trattativa va avanti, perché il ragazzo è stato in città ed il club di appartenenza ha l’intesa con il Napoli. Ma qualora dovesse saltare il suo acquisto, il Napoli si lancerebbe senza pensarci su Ciro Immobile della Lazio, calciatore che non è mai uscito dalla lista degli obiettivi del club azzurro. Se Osimhen dovesse rifiutare, quindi, il Napoli ha già pronta una alternativa di grandissimo livello, il valore del bomber della Lazio lo conosciamo tutti. E’ un bomber straordinario”.

