Napoli, lavoro differenziato per Fernando Llorente e Amin Younes a Castel Volturno

La SSC Napoli, attraverso un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale, ha diramato il consueto report sulla seduta d’allenamento a Castel Volturno in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Gli azzurri sono reduci da due pareggi di fila e hanno voglia di tornare alla vittoria per consegnare una degna conclusione al loro campionato.

“Seduta mattutina in programma oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A (ore 19.30). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico tattico con la rosa divisa in gruppi. In chiusura partitina a campo ridotto. Lavoro differenziato per Llorente e Younes”, è quanto si legge sul portale del club.

