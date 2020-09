Napoli, Maurizio Crosetti contro Aurelio De Laurentiis: “Mi sono chiesto dove abbia vissuto in questi mesi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Maurizio Crosetti, che ha detto la sua sul caso di positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis. “La spiegazione delle ostriche data dal presidente Aurelio De Laurentiis a chi, qualche giorno fa, gli chiedeva dei suoi disturbi intestinali? Fa sorridere tutti, sembrava un po’ la scusa del bambino che non è andato a scuola. Sono 6 mesi che il mondo non fa altro che ripetere che in caso di sintomi non sarebbe consigliabile uscire di casa. Mi sono chiesto dove abbia vissuto in questi mesi De Laurentiis…La cosa mi ha molto sorpreso”.

“Spettatori allo stadio? Poco per volta, con cautela, con attenzione all’ingresso e all’uscita. Lunedì pare riaprano le scuole. Il calciomercato ha riequilibrato i vertici della classifica? Questo non si può dire. A me sembra che ci siano quotazioni parecchio alte, sembra quasi che si andasse avanti solo con gli scambi o con operazioni ridotte. Anche questo è il segno che qualcosa sta tornando come prima. Speriamo che il campionato possa essere più interessante degli altri”, ha aggiunto.

