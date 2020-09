Calciomercato Napoli, adesso c’è anche il Tottenham su Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik potrebbe sbarcare in Premier League. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe il Tottenham, alla disperata ricerca di un bomber. Il rapporto del polacco con il Napoli è ormai irrimediabilmente compromesso, dopo essersi rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2021. La valutazione, però, rimane sui 30-40 milioni di Euro. Un mese fa la Juve aveva anche trovato l’accordo con l’attaccante, ma il Napoli non era convinto dell’offerta bianconera, specialmente per le contropartite proposte.

Anche lo scambio con la Roma per Cengiz Under è saltato. La distanza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia e il turco non convince più di tanto la dirigenza partenopea, più indirizzata su Jordan Veretout. A questo punto, in soccorso del giocatore potrebbe arrivare José Mourinho. Scottato dai lunghi infortuni della passata stagione, lo “Special One” ha chiesto alla dirigenza del Tottenham un attaccante che possa sostituire o anche giocare insieme a Harry Kane.

