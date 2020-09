Napoli, Gennaro Gattuso è chiaro: “Arkadiusz Milik doveva rinnovare, non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole vinta contro il Pescara per 4-0. “Oggi c’è stato un rigetto che ci può stare. Si è visto che tredici giocatori sono stati in nazionale, sicuramente dobbiamo fare meglio. Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto un po’ di fatica. So che è difficile giocare questo tipo di partite, però tra nove giorni inizia il campionato e dobbiamo fare meglio. Osimhen? Ieri non si è allenato perché era andato in Francia a rinnovare il visto. Si è visto che oggi era un po’ sulle gambe. Aldilà di questo, Petagna in attacco ha fatto molto bene. Non dobbiamo guardare solo ai gol, ma alla prestazione nel complesso della squadra e sicuramente oggi non abbiamo fatto benissimo”.

“Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare, ma per sua scelta, non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse. Llorente? Ho tante scelte, ho preferito farlo lavorare, non mi sembrava corretto tenerlo in panchina per 5 minuti“.

