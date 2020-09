Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik vuole rimanere perché insoddisfatto delle proposte: è scontro

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Arkadiusz Milik. “Sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l’amichevole contro il Pescara. Sulla scia dell’amarezza, Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi. Il Napoli ancora non ha raggiunto accordi, i club proposti non vengono comunque ritenuti superiori al Napoli dal polacco. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l’attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e la Juventus”.

“Il calciatore polacco, dopo la mancata convocazione per l’amichevole contro il Pescara, ha comunicato infuriato al club che resterà a Napoli. Ha dichiarato di non ritenersi sul mercato e di voler restare fino a a giugno. Non c’è ancora alcun accordo con i club interessati e al momento nessuna delle possibili mete viene ritenuta da lui migliore rispetto al Napoli. La società però ha fatto sapere anche attraverso le parole di Gattuso che sarà molto complicato per lui trovare spazio in campo vista la presenza in rosa di tanti centravanti, tra cui due nuovi acquisti come Osimhen e Petagna. Il Napoli continua a chiedere almeno 35 milioni per la sua cessione, che ora diventa più complicata e rischia di far saltare anche altre trattative di Serie A. Milik sarebbe stato l’ideale sostituto di Dzeko alla Roma. Senza il suo arrivo si bloccherebbe anche l’eventuale partenza del bosniaco alla Juventus”.

