Napoli, Mario Sconcerti sta con Aurelio De Laurentiis: “Alcune grandi offerte sono passate inutilmente”

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Come giudico le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis (‘Per rispetto del club e dei napoletani, anche dopo un solo anno, non mi farò fregare più e cederò un calciatore anche solo dopo un anno’)? Mi trovano d’accordo”.

“Il presidente del Napoli ha ragione, alcune grandi offerte sono passate inutilmente. Non si può giocare in sette o in otto, si giocherà sempre in undici e il Napoli ha già dimostrato di saper gestire i soldi. Nel momento in cui fai una vendita, metà soldi te li tieni e con l’altra metà vai a prendere un calciatore che ti sostituisce egregiamente chi è partito. Anche le grandi squadre fanno così”. Si prospettano cessioni eccellenti nei prossimi tempi. Molto probabilmente sarà Kalidou Koulibaly ad avviare questo ciclo.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.