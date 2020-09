Calciomercato Napoli, secondo Carlo Alvino Nikola Maksimovic rimarrà in azzurro

Carlo Alvino ha parlato del mercato azzurro a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Ho saputo che Maksimovic ha ricucito il rapporto con il Napoli, proprio nel ritiro di Castel di Sangro, per cui il difensore centrale del Napoli non partirà e resterà ancora in maglia azzurra, sarà depennato, dunque, dalla lista dei partenti. Mentre ritengo sia chiusa l’avventura al Napoli del centrale franco-senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly”.

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, collegato in diretta, ha voluto aggiungere qualcosa al riguardo. “Per Koulibaly il Napoli ha un problema con il City? Due società possono anche trattare un calciatore senza parlarsi, c’è un intermediario tra le parti che può portare il giocatore in una squadra. In questo caso è Fali Ramadani che sta trattando la cessione del difensore franco-senegalese nel club inglese di Premier League”. Insomma, in un modo o nell’altro il difensore partirà.

