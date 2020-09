Lionel Messi ci ripensa: “Non andrei mai per vie legali contro il club della mia vita, ecco perché rimarrò al Barcellona”

Alla fine Lionel Messi ha deciso di restare al Barcellona per la stagione che si appresta a partire nel weekend del 26-27 settembre contro il Villarreal. “Non andrei mai per vie legali contro il club della mia vita, ecco perché rimarrò al Barcellona”. La Pulce dovrà sottoporsi ai test anti-Covid già espletati dai compagni di squadra prima di riaggregarsi al gruppo e riprendere l’attività. Il Barcellona, nonostante tutto il polverone delle ultime settimane e la possibilità di perdere il giocatore a costo zero a giugno 2021, non sanzionerà la “Pulce”.

Nonostante il comunicato con cui il padre-agente di Lionel Messi aveva informato tutti della situazione da “svincolato” dell’attaccante, quest’ultimo ha deciso di fare un passo indietro. La voglia di andarsene però c’era e lo ha confermato a Goal attaccando anche il presidente blaugrana. “E’ stato un anno molto complicato, ho fatto presente più volte al club della mia volontà di andare via per tutto l’anno. Ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite e nello spogliatoio. Volevo una nuova sfida e non per il risultato contro il Bayern in Champions. L’ho detto al presidente Bartomeu e mi ha sempre risposto che a fine stagione avrei potuto decidere se restare o andare via, ma non ha mantenuto la parola data”.

