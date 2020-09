Napoli, il legale di Kalidou Koulibaly è sicuro: “Ci sarà una rifondazione, chiunque potrebbe essere venduto”

Fulvio Marrucco, legale di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico ‘Si gonfia la rete-Voce di popolo’ in onda ogni giorno su Radio Marte. “Nel Napoli ci sarà una rifondazione. Come ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis, chiunque potrebbe essere venduto, dinanzi alla giusta offerta. Non possiamo assolutamente pensare che il Napoli possa essere l’antagonista di Inter e Juventus. Molto dipenderà dal mercato, forse potrà inserirsi, ma dipenderà anche dal gruppo che si andrà ad amalgamare”.

“Se Victor Osimhen si rivelerà un attaccante da 30 goal, tutto potrà accadere. Ora come ora, il Napoli deve ripartire per rifondare un gruppo che sostituisca quello storico che, come vedete, man mano si sta smantellando. La vicenda di Dries Mertens si è conclusa in limine, quando sia il belga sia José Callejon, sin da gennaio, avrebbero potuto firmare con un’altra squadra, volendo. Diego Demme via da Napoli? E’ partito molto bene, ma ha sofferto sul finale di stagione. E’ in discussione perché è probabile che nella rifondazione Gennaro Gattuso possa avere qualche giocatore con caratteristiche differenti. Come tutti, anch’egli è sul mercato”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.