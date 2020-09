Calciomercato Napoli, vicino lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma

Il Corriere dello Sport è tornato a parlare dell’asse di mercato che sta interessando il Napoli e la Roma. “La sensazione è che alla fine l’affare si farà, innescando la giostra che sappiamo. Roma e Napoli sono molto vicine al punto d’incontro che perfezionerà lo scambio tra Cengiz Under e Arkadiusz Milik, con reciproca soddisfazione tecnica e sorrisi finanziari”.

A questo punto, nella trattativa verrà probabilmente inserito anche un giovane che i capitolini gireranno al Napoli. “Non Alessio Riccardi, però, che De Sanctis ha ceduto in prestito al Pescara, pagandogli quasi tutto lo stipendio da 800.000 lordi per un campionato di Serie B che possa valorizzarlo. Quando si tratterà di trovare la quadra, Roma e Napoli individueranno un altro ragazzo da inserire nella trattativa. Un nome plausibile è il terzino Bouah, classe 2001 come Riccardi”. Nei prossimi giorni gli affari con gli azzurri dovrebbero essere definiti. Ormai Arkadiusz Milik non ha più spazio a Napoli.

