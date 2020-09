Calciomercato Napoli, individuati i sostituti di Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly

Il Napoli è pronto a dire addio a Nikola Maksimovic. Stando a Tuttosport “Il serbo ha il contratto che scadrà a giugno e ha chiesto 2,8 milioni a stagione per altri 4 anni, cifra che il club azzurro non ha intenzione di garantirgli. Ramadani, agente anche di Maksimovic, sta cercando una soluzione per sistemare il suo assistito e la Fiorentina (che perderà Pezzella) potrebbe essere la destinazione più plausibile”.

Cedendo Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly, il Napoli acquisterà due difensori centrali. Se per Sokratis Papastathopoulos la trattativa è avanzata, l’altro obiettivo è Marcos Senesi, che potrebbe arrivare al Napoli per una cifra vicina ai 20 milioni. “L’altro centrale prenotato dal club azzurro è Marcos Senesi, 23 anni, argentino (con passaporto italiano) di proprietà del Feyenoord che lo aveva acquistato un anno fa dal San Lorenzo per 7 milioni di euro. Gli olandesi ora chiedono 25 milioni, ma con un’offerta da 20 milioni del Napoli, non batterebbero ciglio”.

