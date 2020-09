Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli difende Alex Meret: “Ha 3 anni di contratto. Vale 50 milioni”

Cristiano Giuntoli ha parlato anche di Alex Meret nella conferenza di fine ritiro del Napoli a Castel di Sangro, provando a stroncare le voci di mercato sul portiere. “Ho letto. Non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto ogni giorni. Ci siamo incontrati con l’agente, siamo stati 2 ore con l’agente e per un’ora e 50 s’è parlato di altro. Ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui. Per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia deve fare ancora uno step e può farlo con noi”.

In seguito Aurelio De Laurentiis ha chiesto alla stampa del perché non fa sentire responsabile l’Uefa per le problematiche dei nazionali e dei calendari per la Nations League. “Noi facciamo la battaglia se i media ci sostengono, ma pensate solo al mercato...”. Il ds si è dunque aggiunto. “Voi fate le formazioni di Gattuso, Ospina titolare e Meret 50 milioni di Euro… però è vero, vale 50 milioni!“.

