Napoli, Mario Sconcerti sentenzia: “Stanislav Lobotka più talentuoso di quanto lo era Fabio Capello”

in

Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio Romano come centrocampista per il suo passo rapido? Capello era meno sinuoso, Lobotka è più talentuoso”.

“Fabio Capello aveva però un grande cervello, è stato un ottimo centrocampista. Se tutto questo serve a dire che Lobotka è un giocatore più utile, migliore di quello che avevamo conosciuto fino a poco fa, allora sono d’accordo. Se è più decisivo il Papu Gomez per l’Atalanta o Lorenzo Insigne per il Napoli? Stiamo parlando di due giocatori abbastanza simili e fondamentali. Direi che l’argentino è più leader di Insigne, Lorenzo ha più classe e meno personalità dell’ex Catania, che rappresenta un partito nella sua squadra, mentre Insigne è più l’emblema della qualità che di un partito vero e proprio”, ha aggiunto Mario Sconcerti.