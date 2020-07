Calciomercato Napoli, Hirving Lozano non cerca altre destinazioni: vuole rimanere

Paolo Paganini, esperto di calciomercato di Rai Sport, ha parlato del Napoli durante ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Quale sarà il futuro di Hirving Lozano? Acquisto importante, tra i più cari del Napoli. I segnali sono positivi, si è finalmente integrato. Da mesi so che il suo agente, Mino Raiola, ha mandato messaggi per far capire alla società che il ragazzo vuole dimostrare di essere da Napoli, come sta facendo in questo recente periodo”.

“Da questo punto di vista, da parte dell’entourage e dello giocatore stesso c’è stata sempre la volontà di restare e risultare determinanti nel progetto azzurro. Queste sette partite che restano da giocare possano dirci di più su quale sarà il suo futuro? Il rischio, cedendolo adesso, è il deprezzamento; il Napoli non può fare minusvalenze e bisogna capire se José Callejon rinnoverà, visto che ci sono stati segnali di riapertura, o se Cristiano Giuntoli andrà su Jeremie Boga: è un mercato ad incastri. Allan? L’offerta principale arriva dall’Everton. Anche con Maurizio Sarri c’è feeling. Il brasiliano ha mercato, ma può fare ancora la differenza a Napoli. Se dai via Kalidou Koulibaly e un altro, in quel caso magari tieni l’ex Udinese per investire il altri ruoli”.