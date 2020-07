Giovanni Cobolli Gigli torna sullo scudetto del 2018: “Il Napoli lo perse sul campo, lo ammise Marek Hamsik”

in

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. “Il Napoli di Maurizio Sarri nel 2018 non perse lo scudetto davanti alla televisione, lo ammise anche Marek Hamsik. Il capitano disse di aver perso lo scudetto sul campo della Fiorentina, questa è la verità. Dire che la squadra lo ha perso in albergo vuol dire dare tanti alibi a tutti i calciatori. Invece il Napoli ha perso meritatamente contro la squadra gigliata”.

“Devo dire che anche il capitano azzurro dell’epoca disse la verità, bisogna dire la verità senza dare colpe agli altri. Io ho riserve sull’uomo Maurizio Sarri, non sull’allenatore. Devo dire che prenderei sicuramente Allegri alla Juventus, è un’altra cosa, lo preferisco al tecnico bianconero ex Napoli”, ha aggiunto. A distanza di due anni, quindi, si continua a parlare ancora della vittoria mancata nell’ultima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.