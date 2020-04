Napoli, Luciano Moggi interrompe il sogno: “Se il Milan non conferma Zlatan Ibrahimovic, lui si ritirerà”

in

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Diretta Mercato, programma in onda su 7 Gold. Si è parlato soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe lasciare il Milan ed è stato accostato proprio al Napoli. I sogni azzurri, però, potrebbero svanire subito.

“Zlatan Ibrahimovic sta pensando seriamente solo a due ipotesi: restare al Milan oppure dire addio al calcio giocato. Lui vorrebbe vestire ancora la maglia rossonera, ma non dipende da lui. Se il Milan decidesse di non confermare Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante, pur di non tradire i rossoneri, direbbe basta al calcio giocato. Potrebbe intraprendere la carriera di procuratore sportivo lavorando insieme al potente agente Mino Raiola. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Lui vuole solo il Milan”. Il Napoli, comunque, starebbe pensando anche al clamoroso ritorno di Edinson Cavani. Si tratterebbe anche di una soluzione più logica rispetto all’ingaggio dello svedese, che compirà 39 anni a ottobre.