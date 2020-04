Napoli, Paolo Del Genio è sicuro: “Pensare di finire la stagione 2019/20 e fare regolarmente quella 2020/21 è impossibile”

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha parlato dell’attualità calcistica nel corso di Radio Goal.

“Se non si riuscisse a chiudere la stagione slitterebbe quella successiva e lì bisognerà capire quali saranno le modifiche del format. Le coppe potranno essere prive di gironi e si potrebbe passare direttamente all’eliminazione diretta. I campionati si potrebbero accorciare, la situazione è clamorosa e le soluzioni devono salvaguardare la regolarità sportiva. Pensare di finire la 2019/20 e fare regolarmente quella 2020/21 è impossibile. Una volta che si deve intervenire sui format, invece di cambiarli a stagione in corso come inventarsi playoff ecc, sarebbe giusto finire la stagione anche se in netto ritardo e poi la successiva si penserà a come modificare il format. In questo momento, per una questione morale, tutti coloro che hanno guadagni elevati non devono esagerare. La priorità va alle persone che hanno bisogno”, ha dichiarato il giornalista.