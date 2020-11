Napoli: Lorenzo Insigne verso il Rijeka, ma Gennaro Gattuso non vuole rischiarlo

Lorenzo Insigne spera di esserci in Europa League contro il Rijeka, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport: “Il giocatore si è allenato insieme ai compagni e sarà nell’elenco dei convocati che, oggi pomeriggio, partiranno per la Croazia. L’intenzione è di farlo giocare dal primo minuto, magari assicurarsi il risultato e poi risparmiargli qualcosa anche perché domenica il Napoli è atteso dalla trasferta di Bologna e Gattuso non vuole più cedere punti pesanti in campionato, così com’è avvenuto contro il Sassuolo”.

“La contrattura rimediata la scorsa settimana a San Sebastian, contro la Real Sociedad, l’ha contrariato parecchio. Nei giorni successivi s’è sottoposto a tutte le terapie del caso pur di mettersi a disposizione di Gattuso in tempo brevi. Ma il tecnico non l’ha voluto rischiare, temendo un’altra ricaduta che avrebbe potuto portare danni più seri al muscolo sofferente. Ma domani sera c’è la necessità di conquistare i tre punti per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale. Il Rijeka è in sofferenza, gli mancano una decina di giocatori, positivi al COVID-19, e per il Napoli non dovrebbe essere un’impresa vincere questa partita”.