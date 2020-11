Napoli, Aurelio De Laurentiis ha già pronto il rinnovo di Lorenzo Insigne: 5 milioni di ingaggio

La stagione di Lorenzo Insigne è cominciata tra diversi infortuni, ma che non hanno minato le possibilità di un rinnovo di contratto. Il capitano è una pedina fondamentale per Gennaro Gattuso e un giocatore ormai in grado di trascinare la propria squadra. Il rinnovo di Insigne resta un punto importante sull’agenda di Aurelio De Laurentiis, come spiegato anche oggi da La Gazzetta dello Sport. “Il feeling è stato ritrovato, le parti presto si ritroveranno per discutere il rinnovo dell’attuale contratto che ha scadenza 2022. L’idea di Lorenzo è quella di concludere la carriera in maglia azzurra. Ipotesi che trova anche il compiacimento del club”.

“Una prima bozza di accordo sarebbe stata concordata sulla base di un rinnovo fino al 2025 con un aumento di stipendio fino a 5 milioni di Euro all’anno, oltre a ricchi bonus legati ai risultati (scudetto, Europa League e Coppa Italia), si legge. Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre a Napoli.