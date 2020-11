Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik ha rifiutato il rinnovo e si pensa alla Fiorentina

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato RAI, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dei prossimi rinnovi di contratto in casa azzurra. “Con Gattuso penso che il Napoli voglia chiudere il tutto la prossima settimana. E’ stato tutto definito e bisogna solo redigere i rispettivi contratti. Il Napoli sperava di chiuderlo già prima di Bologna, ma credo ci riuscirà durante la sosta. Le cifre ufficiali sono queste: aumento dell’ingaggio da 1,4 a 1,8 milioni quest’anno, ma Gattuso dovrà cedere 110.000 euro per una percentuale sui diritti di immagine. L’anno prossimo il tecnico guadagnerà 2,25 milioni e l’anno dopo 2,75 per un totale di 5 milioni esclusi i premi”.

“Per Milik incontro venerdì a Castel Volturno tra De Laurentiis, Giuntoli e Pantak, intermediario di Milik, è stato rifiutato il prolungamento di contratto di un anno che permetteva di vendere meglio il polacco. Si cercherà di trovare una soluzione per il mercato a gennaio, la soluzione Fiorentina resta aperta soprattutto se a Firenze arrivasse Sarri anche se per ora il tecnico non sembra vicino ai viola. Per il prolungamento del contratto di Lorenzo Insigne ci sono stati dei colloqui, il Napoli farà un’offerta ufficiale non prima della primavera del 2021. Per i rinnovi di Maksimovic e Hysaj sarà decisiva la sosta, se non arriverà la fumata bianca sarà probabile addio a giugno o a gennaio“.