Napoli, l’opinione di Eraldo Pecci: “Dries Mertens sente l’odore della rete, Lorenzo Insigne e José Callejon non li metterei tra i cannonieri”

Eraldo Pecci, ex calciatore di Bologna, Torino, Fiorentina e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sui temi del club partenopeo in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Fabian Ruiz è bravo, ma è un suggeritore, non un regista. Nemmeno Demme lo è: è un equilibratore, un mediano d’appoggio, un Verratti ed un Tonali, non un playmaker classico”.

“Il regista vero, secondo me, è Lobotka. Nel calcio odierno sono tanti i registi adattati, penso ad esempio a Pirlo, ma anche a Pjanic, nato mezzala. Callejon-Mertesns ‘gemellini del gol’ come Vialli-Mancini? Mertens sente l’odore della rete, l’odore del sangue; Insigne e Callejon, invece, non li metterei tra i cannonieri, anche se sono bravi. Li chiamerei ‘gemelli diversi’. Elmas? Il segreto del Napoli non è nei soggetti, ma nell’identità data alla squadra da Rino”, ha aggiunto Eraldo Pecci, che si aggiunge alla lunga lista dei nuovi estimatori di Gennaro Gattuso.