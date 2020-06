Calciomercato Napoli, Giovanni Scotto rivela: “José Callejon sarebbe rimasto, ma la famiglia vuole tornare in Spagna”

José Callejon è risultato uno dei migliori in campo nella partita di ieri contro la SPAL. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni Radio Punto Zero della sua situazione contrattuale, rivelando un retroscena sul mancato rinnovo. “Callejon ha giocato una gran partita, un ottimo primo tempo. Credo che questo accordo col Napoli fino al 31 agosto gli abbia dato un po’ di serenità”.

“Per il futuro credo che il destino sia segnato. La famiglia ha esigenza di tornare in Spagna e il rinnovo di 2 anni non viene ritenuto sufficiente per rimandare un ritorno in Spagna già programmato. Dipendesse da lui, Callejon sarebbe anche rimasto, ma la famiglia vuole tornare in patria e dunque credo che le strade si divideranno a fine stagione”, ha spiegato il giornalista napoletano in merito al calciatore spagnolo che ha prolungato il suo accordo solo fino al 31 agosto. Le strade sembrano destinate a separarsi.